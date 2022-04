Portugal vai receber mais 263 refugiados ucranianos

No regresso transporta 263 ucranianos fugidos da guerra incluindo 18 crianças que vêm com tutores porque as mães trabalham nos hospitais e os pais estão a participar na guerra.



O Voo humanitário aterra em Figo Maduro, em Lisboa, às seis da tarde da próxima quarta-feira.