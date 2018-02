Português de Ovar brilha na bateria da Escola da Portela

O jornalista Luís Baila foi ao encontro de André um português que deu os primeiros passos no carnaval de Ovar.



Este engenheiro de profissão revela o seu talento carnavalesco no sambódromo em defesa das cores da Portela.

Percalço em São Paulo

Para já o carnaval carioca está marcado por esse percalço de que foi protagonista a madrinha da X-9 Paulistana, Tarine Lopes, no momento em quer perdeu o tapa-sexo durante o desfile da escola no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no último sábado.



"Infelizmente meu tapa-sexo soltou no meio da avenida, mas a gente não pode parar", disse Tarine aos jornalistas que ainda explicou "tive de ficar segurando e sambando”.