Português detido por comandar rede de auxílio à emigração ilegal

A investigação começou quando as autoridades alemãs informaram Portugal de que havia suspeitas de fraude nos passaportes de sete iranianos no aeroporto de Frankfurt.



Os iranianos eram todos titulares de vistos portugueses nos seus passaportes.



Neste esquema de falsificação o homem agora detido, usava vinhetas de vistos genuínos, em branco, adquiridos no seu trabalho consular, em Bissau, na Guiné.



Depois de ilegalmente preenchidos, os vistos eram depois comercializados para permitirem a entrada de centenas de cidadãos no Espaço Schengen.



Em troca, este funcionário recebia quantias avultadas de dinheiro.



Está indiciado da prática de múltiplos crimes desde auxilio à imigração ilegal, falsificação de documentos, corrupção passiva, tráfico de seres humanos.



O suspeito foi detido em Portugal e presente no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para aplicação de medidas de coação.