Português investiga morte de Jamal Kashogi

Duarte Nuno Vieira, em declarações à jornalista Ana Jordão, revelou que vai ser um dos elementos responsáveis pela realização do inquérito.



O médico Duarte Nuno Vieira vai integrar a equipa de peritos internacionais que vai investigar a morte do jornalista Jamal Kashogi, em outubro, no consulado da Arábia Saudita, na Turquia.



As conclusões serão apresentadas mais tarde pela relatora especial das Nações Unidas para as execuções arbitrárias, sumárias e extrajudiciais.