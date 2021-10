Português perde casa devido ao vulcão Cumbre Vieja

O colapso de parte do vulcão está a contribuir para o agravamento da devastação do território.A mudança de direção do fluxo de lava apanhou desprevenido um cidadão português que vive em La Palma.A casa de Luís Miguel Ramos acabou por ser destruída.Natural da Madeira, a família deste português perdeu tudo o que tinha.Luís Miguel Ramos, em declarações registadas pela Antena 1 - Madeira, revela ainda que está agora num alojamento temporário.





Até agora, mais de 6 mil pessoas já tiveram de ser realojadas.



Os fluxos de lava destruíram cerca de 1.200 edifícios nesta ilha do arquipélago espanhol das Canárias.