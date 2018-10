Português reforça empregabilidade dos jovens timorenses, diz Secretária de Estado

Lusa09 Out, 2018, 08:45 | Mundo

"A língua portuguesa é uma língua global, pluricontinental e uma língua que em Timor foi uma língua de resistência e hoje é uma língua de independência que permite a afirmação regional e favorece também a sua integração à escola global", disse Teresa Ribeiro, numa cerimónia na Escola Portuguesa na capital timorense.

"A língua portuguesa não é a língua dos portugueses, é a língua de todos quantos a falam, que a querem falar, que a escolheram como sua língua e através dessa língua fazem a sua representação do mundo e desenvolvem todo o seu quadro conceptual", afirmou.

Teresa Ribeiro destacou a importância do trabalho que a Escola Portuguesa em Díli faz em Timor-Leste, ajudando a fortalecer o "instrumento fundamental" que é a educação para o desenvolvimento do país.

"A aposta na educação e no conhecimento serão decisivas para a construção de uma sociedade mais justa, mais próspera e ferramentas indispensáveis para nos libertamos de obscurantismos e conseguirmos o que todos desejamos que é uma sociedade mais justa", considerou.

Teresa Ribeiro falava numa curta cerimónia de entrega de diplomas de cursos de língua portuguesa ministrado neste estabelecimento de ensino a funcionários da Delegação da União Europeia em Timor-Leste.

A cerimónia foi uma de várias entregas de diplomas a alunos de vários cursos de português em Timor-Leste, feitos no âmbito da cooperação portuguesa e que incluem jornalistas e miliares.

Ribeiro está em Díli até quarta feira para vários contactos com as autoridades timorenses e responsáveis por diversas áreas de tutela relevantes para a cooperação bilateral, nos planos político, económico-comercial, educativo, cultural ou de desenvolvimento.

Na agenda está ainda o fecho de negociações relativamente ao novo Programa Estratégico de Cooperação (PEC) de Portugal com Timor-Leste para o período de 2018-2022, que substituirá o que terminou em final de 2017 e foi alargado devido à situação política em Timor-Leste, dado que o país teve eleições antecipadas.

A intensa agenda de contactos, entre reuniões de trabalho e visitas de cortesia, incluiu encontros com o Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, com o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak e com vários membros do executivo.

Teresa Ribeiro visitou ainda o projeto Quinta de Portugal, em Aileu, reuniu-se com coordenadores e responsáveis dos principais projetos da cooperação no setor educativo e tem previsto um encontro com o presidente do Parlamento Nacional.