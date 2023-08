Portuguesa a viver em Maui foi retirada de casa mas já regressou

Em declarações à RTP3 este domingo, a portuguesa conta que as autoridades apelam nesta altura à solidariedade para com as centenas pessoas que estão nos abrigos.



A estrada para Lahaina esteve aberta "algumas horas", mas foi entretanto fechada. "Centenas de pessoas" continuam desaparecidas, conta Fátima Cameron com base nas comunicações diárias por parte das autoridades.



À ilha de Maui continuam a chegar todos os dias cães treinados para encontrar cadáveres nos escombros.



Mesmo com a situação mais calma, continuam alguns incêndios nesta ilha do arquipélago do Havai.