Portuguesa designada para liderar grupo de peritos da NATO

"O Governo português congratula-se pela designação da Professora Ana Santos Pinto para a presidência do grupo de peritos da Aliança Atlântica sobre o flanco Sul, sendo esta a primeira vez que uma personalidade portuguesa preside a um grupo desta natureza na NATO", referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), num comunicado.

De acordo com a nota informativa, durante a cimeira da Aliança em Vilnius, que se realizou em julho, "os chefes de Estado e de Governo mandataram o Conselho do Atlântico Norte para conduzir uma reflexão abrangente sobre as ameaças e desafios, bem como sobre as oportunidades para o reforço da cooperação com parceiros no flanco Sul da Aliança".

O objetivo, segundo o comunicado da diplomacia portuguesa, é apresentar um conjunto de propostas concretas para aprovação de uma nova abordagem à região na próxima cimeira da NATO, que deverá acontecer em Washington, em julho de 2024, por ocasião do 75.º aniversário da Aliança Atlântica.

O grupo de peritos independentes que será presidido por Ana Santos Pinto terá assim a missão de apoiar a Aliança na revisão da sua abordagem à vizinhança Sul.

"O facto de Portugal ter sido um dos principais países impulsionadores desta iniciativa no quadro da NATO, aliado ao percurso académico e profissional, muito completo e multifacetado, contribuíram para que tenha sido a candidata nacional a escolhida para presidir a este grupo, entre os diversos candidatos dos 31 países aliados", referiu ainda o comunicado.

O grupo de peritos independentes irá preparar um relatório a submeter ao secretário-geral da NATO, até abril de 2024, antes da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Aliança Atlântica.

"O documento orientará o debate dos aliados sobre a evolução do seu relacionamento com a vizinhança Sul, tendo em conta as recomendações concretas para uma nova abordagem da Aliança a esta região", indicou o comunicado.

O grupo presidido por Ana Santos Pinto integrará personalidades de vários países aliados: Alemanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Polónia, Reino Unido e Turquia.