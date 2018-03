Portuguesa presa em São Tomé e Príncipe pelo crime errado

Em 2016, o segundo maior banco são-tomense faliu e logo que as investigações começaram, o principal administrador, Rui Mendonça, viajou para Portugal.



Algo que não aconteceu por acaso. Além de ser angolano, Rui Mendonça tem nacionalidade portuguesa desde 1991 e por isso não poderá ser extraditado. As autoridades de São Tomé só conseguiram deter e julgar Isabel Gonçalves.



A portuguesa nem sequer trabalhava no banco mas foi considerada o braço direito do administrador.



Foi condenada a cinco anos de cadeia por branqueamento de capitais, apesar de o Tribunal de São Tome ter dado como provado que Isabel não conhecia a origem ilícita do capital, o que é condição essencial à tipificação deste crime.



A Procuradoria-Geral são-tomense só pediu a extradição de Rui Mendonça agora, dois anos após o início do processo.