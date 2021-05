Portugueses e argentinos "são dois povos irmãos"

Foto: Rodrigo Antunes - EPA

O primeiro-ministro recebeu no Palácio de São Bento o Presidente da Argentina. António Costa Costa frisou que a "aproximação entre os dois países vêm de há muitos anos". Já Alberto Fernández salientou que "Portugal e a Argentina são dois povos irmãos".