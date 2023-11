Portugueses em Gaza continuam a aguardar autorização para sair

Os portugueses no sul da Faixa de Gaza foram contactados pela embaixadas portuguesas de Telavive e do Cairo.

As ordens são para que estejam prontos para saírem a qualquer momento de Gaza. São 16 adultos e bebés que aguardam a chamada.



Israel e o Egito elaboram em conjunto as listas das pessoas que podem atravessar a fronteira e as prioridades.



Os portugueses no sul da faixa de Gaza disseram à RTP que estão preocupados porque as comunicações são instáveis e receiam não conseguir receber novas informações das embaixadas.



Para além disso, consideram que a situação é cada vez mais perigosa junto à fronteira com o Egito.