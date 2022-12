Portugueses em Londres pagam mais para preparar Consoada

Com a inflação perto dos 11 por cento no Reino Unido, um quilo de bacalhau custa este ano mais 8 euros. E isso é particularmente relevante para os portugueses que têm de passar as festas no país de acolhimento, como nos contam agora dois deles, os correspondentes da RTP Rosário Salgueiro e Tiago Passos.