Portugueses em St. Martin desesperados pedem ajuda

Alexandre Brito - RTP11 Set, 2017, 09:52 / atualizado em 11 Set, 2017, 10:33 | Mundo

"Não há água, não há luz, não há supermercados porque foram todos pilhados". João Amado vive há alguns anos em St. Martin. Ao telefone com a Antena 1, o empresário faz o retrato de uma situação que, afirma, piora dia após dia.

Portugal garante que vai retirar 52 portugueses de St. Barths e St. Martin

João teme pela segurança da família. Conta que falta tudo e que há pilhagens por todo o lado. "Não há gasolina. Há muita gente que tem geradores para pôr as suas casas a funcionar. Ao acabar a gasolina dos geradores começaram a assaltar os carros para roubar a gasolina para pôr nos geradores", contou. "É uma anarquia total. Uma loucura. Temos medo de sair à rua".João Amado diz que por enquanto ainda tem água, porque "comprámos para uma semana". Mas os alimentos que estavam no frigorífico apodreceram uma vez que o "frigorífico já não funciona". "Estamos a cozer verduras, a cozer ovos. O que sobra ainda. Mas já está tudo a acabar".O empresário faz um apelo ao Governo português. "Tenho a minha família, que queria que evacuassem. Pelo amor de Deus. Tenho uma filha de três anos e um filho de oito. E a minha mulher. Queria que pelo menos eles fossem evacuados antes que acabasse a papa Cerelac que estamos agora a comer".O secretário de Estado das Comunidades garante que 52 portugueses vão ser retirados das ilhas de St. Barths e St. Martin.José Luís Carneiro revelou à Lusa que, nas últimas horas, subiu de 30 para 52 o número de portugueses "que pediram ajuda" e que o Estado vai retirar daquelas duas ilhas nas Caraíbas, numa embarcação fretada, em direção à ilha de Guadalupe, de onde os nacionais viajarão, num avião C-130, para Portugal.São 46 emigrantes residentes em St. Barths e seis em St. Martin.João Amado é um dos portugueses que contactou o gabinete de emergência consular para pedir ajuda. "Disseram-nos para aguardar para que eles resolvessem a situação", disse. "Pediram-nos para irmos ao campo de refugiados para darmos o nome para sermos evacuados. No entanto, o campo de refugiados não tem militares. Não há polícia. A polícia fugiu. A única coisa que lá está são pessoas a comer sopa. Protocolo não existe. Não existe nada".Diz ainda este português que a zona do aeroporto foi tomada pelos americanos. "Têm spray na parede a dizer USA e uma fila de americanos a serem retirados pelos C-130. E a própria marinha holandesa disse-me: 'não há voos para a Europa tão cedo. Deixe lá os americanos sair primeiro que a gente logo desenrasca'".Da ilha de Guadalupe está prevista a saída, ainda hoje se as condições atmosféricas o permitirem, de um grupo de 15 portugueses a bordo de um avião francês, em direção a Paris, de onde prosseguirão depois viagem para Portugal.Também este número subiu em relação aos 12 portugueses mencionados anteriormente pelo secretário de Estado.O Governo espera ainda que este número continue a aumentar."É natural que à medida que as notícias vão surgindo e à medida que se confirma a decisão de retirada dos portugueses destas ilhas, a palavra vá passando e outros possam, entretanto, ainda surgir", disse José Luís Carneiro.Nos últimos dias, o gabinete de emergência consular recebeu por telefone, e-mail e através da intervenção do consulado-geral em Paris, do consulado-honorário em Palm Coast e ainda das embaixadas de Havana, México e Washington, cerca de 1.200 pedidos de informação, de procura de familiares e de apoio ao regresso", referiu.Até cerca das 23h00 de Lisboa, as autoridades nacionais conseguiram falar com 205 portugueses: 114 na ilha de Saint-Barths, 29 em St. Martin; 18 em Guadalupe; 34 em Miami e Key West e dez em Havana e Varadero.O Governo recomenda que os portugueses encaminhem os seus pedidos para os consulados ou para o gabinete de emergência consular (através dos números de telefone 21 792 97 14 ou 961 706 472 ou do endereço gec@mne.pt) e também descarreguem para os dispositivos móveis a plataforma gratuita Registo Viajante, que permite acionar pedidos de apoio e receber informação.