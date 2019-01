Portugueses envolvidos em novos confrontos na RCA

Mário Aleixo - RTP21 Jan, 2019, 06:42 / atualizado em 21 Jan, 2019, 08:35 | Mundo

Os militares portugueses na República Centro-Africana estiveram, entre quinta-feira e sábado, envolvidos em confrontos em Bambari, cidade a 400 quilómetros da capital, Bangui, anunciou em comunicado o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).



De acordo com o EMGFA, os militares portugueses "viram-se novamente envolvidos em confrontos em Bambari por forma a repelir bolsas de resistência de combatentes que se reagruparam na cidade a fim de reconquistar as posições perdidas nas últimas semanas".



"Estas ações ocorrem após os violentos combates que se iniciaram no passado dia 10 e depois se estenderam a Bokolobo, principal bastião e posto de comando do grupo rebelde ex-Seleka UPC (União para a paz na República Centro-Africana), 60 quilómetros a sudeste de Bambari", lê-se na nota.



c/ Lusa