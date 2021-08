Portugueses estiveram entre os primeiros a sair do Afeganistão

Três dos portugueses que trabalhavam no Afeganistão estiveram entre os primeiros a sair do país logo após a tomada de Cabul. Assistiram à chegada dos taliban à capital, e à mudança de regime no país em poucas horas. Estão agora em quarentena no Reino Unido à espera de regressarem a Portugal.