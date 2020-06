Portugueses na África do Sul celebram em casa com doçaria e "bandeirinhas"

"Na abertura [1 de junho], ainda consegui vender 800 pastéis de nata", contou à Lusa o proprietário José Ferreira, mas que em condições de normais antes do confinamento [contra a covid-19], vendiam-se cerça de cinco mil bolos deste tipo em cada 10 de Junho.

O imigrante português, 70 anos, natural de Canelas, Vila Nova de Gaia, radicou-se na África do Sul em 1966 e desde 2010 abastece Joanesburgo e Pretória de pastéis de nata com uma receita tradicional "importada de Portugal, mas aperfeiçoada aqui", sendo até já popularmente conhecidos na Cidade do Cabo e na capital moçambicana, Maputo.

"Vamos estar abertos, mas só para take-away, isto é, comida para fora e vendemos bolos e pastéis de nata aqui ao balcão", disse José Ferreira, sublinhando que no dia 10 de junho "vende-se sempre mais, mas lá está, isto é, quando é celebrado", refere.

Antes do início da pandemia da covid-19, em março, o fabrico de natas na pastelaria deste imigrante português, batizada de `Princesa` pela filha por se situar na `Queen Street`, no sul de Joanesburgo, rondava os 35 mil pastéis por mês, sublinhou o empresário.

Este ano, devido às medidas excecionais de contenção do novo coronavírus decretadas pelas autoridades sul-africanas, que mantêm o país em confinamento de nível 3 desde segunda-feira última, José Ferreira também não poderá juntar o seu rancho regional para cantar, por serem quarenta pessoas.

"Vai fazer trinta anos [desde 1990] que estou [na presidência] na Federação de Folclore da África do Sul, em que nunca se perdeu um 10 de junho, nunca estivemos ausentes de um 10 de junho sequer", sublinha o imigrante português, com a tristeza na voz de quem sente falta da celebração.

"Há aqui qualquer coisa que falta, mas o que é que a gente vai fazer, é o mundo inteiro infelizmente, não somos só nós, não temos como assinalar neste momento, não há ajuntamentos, não há celebrações em lado nenhum, não há nada, portanto o 10 de junho vai ser em casa", afirma.

"Vai ser almoço ou um jantar para comemorar com umas iguarias portuguesas e umas bandeirinhas com os miúdos lá em casa e celebrar o dia dos antepassados, é o que vai ser o 10 de junho", adiantou José Ferreira, desejando que o próximo seja "um bom 10 de junho e que vamos celebrar unidos".

"A malta vai fazer isso, mas será a nossa geração a puxar pelos netos", salientou.

O Presidente da República portuguesa havia escolhido a África do Sul como um dos palcos das celebrações oficiais do 10 de Junho, mas a decisão foi suspensa devido à pandemia da covid-19.

Já no Núcleo de Arte e Cultura (NAC), o pastel de nata da Princesa promete ajudar alguns sócios e amigos desta coletividade a assinalar a data à porta fechada.

"Oficialmente não são permitidos ajuntamentos, mas creio que estarei no Núcleo ao meio dia com os meus pastéis de nata para cantar o hino", disse à Lusa o presidente da coletividade, Joaquim Coimbra, acrescentando: "Pelo menos hastear as bandeiras no mínimo dos mínimos".

Joaquim Coimbra, 55 anos, também natural de Vila Nova de Gaia e radicado na África do Sul desde os dois anos, referiu que devido ao confinamento obrigatório a coletividade portuguesa está também apenas a servir refeições `take-away`.

"É uma tristeza não poder celebrar abertamente, mas o importante é recordar o Dia de Camões e celebrá-lo de alguma forma ainda que seja mais singela, mas vamos celebrar a data, não deixaremos de ser portugueses por causa disso", salientou.

Em Pretória, a construção da nova churrasqueira está quase pronta na Associação da Colónia Portuguesa (ACPP), que se preparava para receber este ano o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa com o habitual jantar de gala no Dia de Portugal, mas agora prevê reunir "somente meia dúzia de amigos" devido ao confinamento e ao "receio que as pessoas têm em saírem de casa", avançou à Lusa o seu dirigente.

"Estávamos preparados para fazer o melhor para a comunidade no Dia de Portugal e talvez vamos juntar alguns sócios que somos amigos aqui da associação e fazer alguma coisa especial, talvez um cozido à portuguesa para o almoço e mais nada infelizmente", disse Tony Oliveira.

"Estamos tristes, porque já são 34 anos que ando aqui envolvido na associação e todos os anos tínhamos este mês de junho na comunidade que era um prazer para todos nós", salientou.