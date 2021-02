Portugueses no Brasil pedem ajuda ao Governo para regressar a Portugal

Estão no Brasil e não conseguem regressar. Mais de 170 cidadãos portugueses pedem ajuda ao Governo para ter acesso a um voo de repatriamento. As autoridades estão a analisar caso a caso e, para já, vão poder viajar 70 pessoas. Um número aquém do esperado, como nos conta o jornalista Pedro Sá Guerra, correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro.