Portugueses no Reino Unido sem receio do Brexit

Foto: Toby Melville - Reuters

A comunidade portuguesa reagiu com tranquilidade à certeza de que o Brexit vai mesmo avançar. Muitos já regularizaram a sua situação, pediram estatuto legal de residência, e alguns até se naturalizaram como britânicos. Apesar disso há portugueses em Londres com medo do futuro.