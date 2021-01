Portugueses no Reino Unido vão poder votar

De acordo com fontes oficiais britânicas, votar numa eleição ou referendo é considerado um motivo razoável para sair de casa.



Isso vai ser possível em Inglaterra mas também na Escócia e no País de Gales, mediante declaração disponibilizada pelo consulado.



Nas presidenciais o voto é presencial.



Nos próximos dias 23 e 24 de janeiro, as secções de voto dos consulados de Manchester e Londres e do consulado honorário de Belfast terão as portas abertas, entre as 08h00 e as 19h00.