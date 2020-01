Portugueses presentes em Whuan com desejo de sair

Foto: Reuters

São 12 os portugueses presentes na cidade chinesa de Whuan, onde se centra a epidemia do Coronavírus. Um dos portugueses esteve à conversa com a Antena1 e manifesta muita vontade de sair desta cidade.

As informações sobre a eventual saída ainda é escassa e os cidadãos nacionais aguardam por notícias por parte das autoridades para a evacuação.



Segundo investigadores da universidade de Hong Kong, este surto pode tornar-se numa epidemia global.



Os cientistas estimam que os casos de infeção pelo Coronavírus podem ser já cerca de 40 mil e não os seis mil anunciados pelas autoridades chinesas.



Os académicos explicam que chegaram a este número pela aplicação de modelos matemáticos, quando se inclui as pessoas que estão no período de incubação e que ainda não apresentam sintomas.



As preocupações aumentam quando os dados estimados apontam que o número de infetados vai duplicar todas semanas, e que o pico da epidemia vai ser atingido apenas entre abril e maio.