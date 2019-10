Portugueses presos em gruta podem ser resgatados em breve

O vice-presidente do Clube de Montanhismo Alto Relevo garante que o grupo dos quatro espeleólogos retidos na gruta espanhola é experiente. No entanto, João Moutinho explica que as condições climatéricas eram difíceis de prever.

Os quatro portugueses eram experientes e estavam "perfeitamente preparadas" e tinham estudado a cavidade antes da atividade. Mas a pluviosidade dos últimos dias não era fácil de prever.



De momento, as autoridades estão a aguardar que o nível da água baixe para se poder resgatar os espeleólogos portugueses.



João Moutinho assegura que os colegas estão equipados com fatos térmicos, embora as temperaturas baixas sejam "um mito".