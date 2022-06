Portugueses têm imagem desatualizada da Venezuela diz secretário regional da Economia

"Devo dizer que muito do que se passa para fora deste país não está atualizado, naquilo que nós estamos aqui a verificar. Há uma desatualização sobre a realidade deste país", disse o responsável, à Lusa, em Caracas.

Rui Barreto deslocou-se à Venezuela para participar nas celebrações locais do Dia da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do qual decorreu, entre outros, um encontro com o novo embaixador de Portugal, João Pedro Fins do Lago, e um almoço com quase duas centenas de empresários luso-venezuelanos.

"Aquilo que eu quero referir é que hoje o desenvolvimento da Venezuela, o estado em que está este país, é diferente da imagem que se tem do país", precisou.

Rui Barreto explicou que os portugueses radicados na Venezuela "estão bem integrados, sentem-se acarinhados pela presença das instituições e pela perspetiva de crescimento económico, e isso reflete-se também nas boas relações que existem entre os dois países, na diplomacia portuguesa e nas relações entre os governos".

"É esse sentimento que me é transmitido pelos portugueses que aqui vivem, pelos madeirenses, pelos empresários (...) é um sentimento de confiança no futuro e isso é muito, muito relevante", frisou.

Rui Barreto disse ainda que "nem sempre" essa é a mensagem que chega à Madeira.

"Às vezes, as realidades estão desajustadas daquilo que efetivamente nós constatamos, porque falamos com os portugueses que aqui estão e nos contactos que temos com eles há um sentimento de esperança, de retoma da economia e da confiança no desenvolvimento deste país, e a nossa gente, os portugueses e os madeirenses estão disponíveis para contribuir para o seu desenvolvimento integral", explicou.

Sobre o encontro com o novo embaixador de Portugal na Venezuela, João Pedro Fins do Lago, explicou que o encontro com o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e o recente restabelecimento das ligações aéreas da TAP entre Caracas e Lisboa são dados importantes.

"Isso se traduz nas relações entre os dois países, que eu julgo que têm todas as condições para serem reforçadas e aprofundadas em nome do interesse dos dois países e em nome do interesse das populações e dos portugueses que aqui estão", frisou.

O responsável explicou ainda que, mesmo estando há pouco tempo no país, o embaixador mostrou ter "um enorme conhecimento da realidade da Venezuela e da realidade dos portugueses da Venezuela e dos madeirenses, em particular", sobre os quais indicou ser "uma comunidade extensiva, a maior porventura de madeirenses" fora da Madeira.

Por outro lado, afirmou tratar-se de uma comunidade que "mantém sempre laços muitos fortes" com a Madeira e vai aproveitar a visita para dar também uma perspetiva do desenvolvimento da região autónoma: "do caminho que queremos fazer para o futuro e que já estamos a desenhar".

"Queremos reforçar os laços para que aqueles que cá estão (...) continuem a contribuir para o desenvolvimento da Venezuela, mas também que as novas gerações possam perceber o que estamos a fazer na Madeira e contribuam também para o desenvolvimento da nossa terra", disse.

O secretário Regional da Economia da Madeira, Rui Barreto, iniciou na terça-feira uma visita à Venezuela, onde ao longo de oito dias vai manter contactos com empresários madeirenses locais, numa iniciativa em que também participa o presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), Duarte Freitas.

Esta iniciativa promovida pelo IDE, com apoios comunitários através do FEDER destinados à internacionalização da economia regional, pretende reforçar os laços comerciais entre empresas regionais e venezuelanas.