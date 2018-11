Portugueses Vaarwell e Marta Pereira da Costa no festival SXSW em 2019

Lusa29 Nov, 2018, 17:01 | Mundo

O festival, cuja programação inclui conferências, debates, cinema, apresentações de novas empresas e diversos concertos em simultâneo, vai decorrer de 08 a 17 de março de 2019.

Segundo comunicado da promotora, os Vaarwell preveem editar em fevereiro próximo um novo EP, que apresentarão no palco do SXSW.

Já Marta Pereira da Costa, instrumentista de guitarra portuguesa, editou o seu CD de estreia a solo em 2016 e, na ocasião, em declarações à agência Lusa, afirmou que "o objetivo era fugir ao estigma do fado e dar dimensão à guitarra portuguesa, que não deve estar só cingida ao fado, dadas as suas características, pois tem uma sonoridade e um timbre muito próprios".

Festival de referência do panorama profissional, o SXSW reúne elementos da indústria criativa, promotores, editores discográficos e agentes de música.

Este ano, marcaram presença no festival os portugueses Da Chick, Débora Umbelino (Surma) e o DJ e produtor Holly. No ano anterior, estiveram em Austin Da Chick, :papercutz, DJ Ride, Moullinex, Throes + The Shine, Xinobi, We Bless This Mess e The Gift.

Margarida Falcão, Ricardo Nagy e Luís Monteiro constituem os Vaarwell, que este ano apresentaram o `single` "Stay", ponto de partida de uma digressão por palcos nacionais, espanhóis e austríacos.

Marta Pereira da Costa apresentou em maio do ano passado o álbum de estreia no Tivoli, em Lisboa, e tem realizado diversas atuações em Portugal e no estrangeiro.

Segundo a página do SXSW, Marta Pereira da Costa vai ao festival à procura de contactos para distribuição e agenciamento a nível mundial.

Entre os nomes já confirmados nos palcos texanos estão o músico e empresário nigeriano Mr. Eazi, o quarteto `indie-rock" norte-americano Deerhunter, a britânica Nadine Shah, o produtor musical Novelist, e o grupo `pop-rap` mexicano AQUIHAYAQUIHAY, entre outros.