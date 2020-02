Pós-Brexit. Boris Johnson anuncia revisão da política externa e defesa

Esta revisão vai decorrer ao longo de seis meses e será mais um passo na afirmação do controlo de Boris Johnson, após a polémica reforma do gabinete.Vai assumir a liderança Alex Ellis, um funcionário público, com a ajuda de Dominic Cummings, um político britânico que tem sido um crítico dos gastos excessivos do Ministério da Defesa e dos métodos da BAE Systems.Embora Ellis vá trabalhar diretamente com Mark Sedwill, o secretário do gabinete e o funcionário público mais poderoso da Grã-Bretanha, os termos da revisão deixaram claro que também iriam envolver “uma pequena equipa em Downing Street composta por especialistas de dentro e fora do serviço público”.“Eles precisam de lidar com uma crescente incerteza sobre nosso relacionamento de longo prazo com a Europa, por um lado, e se podemos confiar nos Estados Unidos de Donald Trump, por outro”, referiu Malcolm Chalmers, professor do Instituto Real dos Serviços Unidos (RUSI).

Críticas de especialistas não faltaram



Em causa está o facto de o Número 10 de Downing Street estar permitir que a revisão seja executada em simultâneo com a abrangente revisão de gastos. Segundo alguns peritos, isto significa que qualquer uma de conclusões seria limitada por restrições financeiras mais amplas., disse Alan Mendoza, diretor executivo da Henry Jackson Society, um instituto britânico de investigação em política externa.O Ministério das Relações Externas, o Ministério da Defesa e outros departamentos e agências do Governo vão fazer parte da equipa de revisão central, enquanto as decisões finais vão ser feitas pelo Conselho de Segurança Nacional, um grupo de ministros liderados pelo primeiro-ministro.Uma das questões a considerar será até que ponto o Reino Unido deseja desenvolver uma capacidade integrada deofensivos depois das guerras entre o Ministério da Defesa e o Government Communications Headquarters.Será analisado também o modo como o Ministério da Defesa e os serviços de informações compram equipamentos, uma resposta a Cummings, que não escondeu as suas críticas ao orçamento de defesa.. Porém, os envolvidos referiram que se subestimou a capacidade militar convencional da Rússia, o que permitiu que o Kremlin se tornasse um participante importante na guerra civil síria.