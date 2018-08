Pós-eleições no Zimbabué. Sobe o número de mortos em confrontos

Joana Raposo Santos - RTP02 Ago, 2018, 17:57 / atualizado em 02 Ago, 2018, 18:00 | Mundo

As forças policiais do Zimbabué encerraram esta quinta-feira a sede do partido da oposição Movimento para a Mudança Democrática (MDC) e 27 funcionários que realizavam o apuramento dos resultados eleitorais ficaram fechados dentro do edifício.



“A polícia chegou com um mandado de busca e captura”, contou Denford Halimani, advogado do MDC. “Queriam apreender computadores e outros materiais e prender as pessoas que estavam no edifício. Levaram 16 pessoas e ainda nos vão confirmar se elas ficaram detidas”.



As buscas policiais aconteceram depois de as forças militares do Zimbabué terem ordenado que todas as pessoas saíssem do centro de Harare, capital do país, e que os estabelecimentos fechassem de modo a evitar que os conflitos pós-eleitorais se agravem.



Um porta-voz do Presidente Emmerson Mnangagwa já veio desmentir a alegada ordem de evacuação, garantindo que se trata de “notícias falsas criadas para desestabilizar o país”.



“A minha mensagem para todo o povo do Zimbabué é que faça um dia normal de trabalho”, declarou. “Devem fazer as suas vidas como em qualquer outro dia”.

"Quem discute com homens armados?"

Robert Mugabe foi Presidente do Zimbabué durante quase quatro décadas, até se ter demitido em novembro do ano passado após um golpe de Estado liderado pelo antigo aliado, Emmerson Mnangagwa, e pelos militares do país.



Na altura, as populações do Zimbabué festejaram o fim do regime, mas receiam agora a repressão por parte do exército e do Presidente eleito.



“Em novembro pensámos que eram os nossos salvadores, mas enganaram-nos”, declarou Farai Dzengera, um vendedor de jornais de Harare. “Agora dizem-nos que temos de sair da cidade. O que podemos fazer? Temos de sair. Eles mandam neste país. Quem vai discutir com homens armados?”.



Para Piers Pigou, da organização não-governamental International Crisis Group, a utilização de militares no controlo da cidade “revela a verdade desconfortável de que, oito meses depois de Mugabe sair, o exército continua a ser a principal força política”.



O líder da oposição, Nelson Chamisa, declarou esta quinta-feira que ganhou as eleições presidenciais e que Mnangagwa sabia que tinha perdido, caso contrário os resultados já teriam sido anunciados.



Chamisa pediu aos apoiantes do MDC que tenham calma e que aguardem pelas “celebrações massivas” que vão seguir-se à sua alegada vitória. Acrescentou, porém, que não podia partilhar ainda números concretos pois a lei não o permite.

Commonwealth e UE condenam

John Mahama, da equipa de observadores da organização intergovernamental Commonwealth nas eleições do Zimbabué, condenou o “uso excessivo de força contra civis desarmados” por parte dos militares. Pediu ainda que a comissão eleitoral do país se apresse a divulgar os resultados das eleições.



Na quarta-feira, três pessoas foram mortas em Harare enquanto os militares tentavam travar os apoiantes da oposição que atiravam pedras como protesto contra os resultados eleitorais. Mnangagwa lamentou o sucedido às famílias das vítimas e garantiu que os responsáveis pelas mortes serão condenados.



O Presidente anunciou na rede social Twitter que falou com o líder da oposição para discutir como pôr fim aos protestos pós-eleitorais.





We have been in communication with Nelson Chamisa to discuss how to immediately diffuse the situation, and we must maintain this dialogue in order to protect the peace we hold dear.



5/6 — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2 de agosto de 2018

Também a União Europeia apelou à “calma e contenção de todas as partes”, considerando “completamente inaceitável” a violência que se tem feito sentir no país.“A UE está preparada para ajudar um governo democraticamente eleito a implementar reformas políticas e económicas para assegurar um futuro pacífico e próspero para todos os cidadãos do Zimbabué”, declarou Federica Mogherini , alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.