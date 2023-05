"Posição da China sobre Ucrânia não mudou" com voto na ONU assegurou Diplomata chinês

"O nosso voto a favor é para a resolução inteira e não deve ser considerado um apoio daquele parágrafo. (...) A posição da China sobre a Ucrânia não mudou", disse à Lusa uma fonte oficial da missão da China junto da ONU, que preferiu não se identificar.

Em causa está a votação de uma resolução na Assembleia Geral da ONU na segunda-feira, que foi promovida por países democráticos europeus e dedicada à cooperação entre as Nações Unidas e o Conselho da Europa.

Contudo, apesar de o foco não ser o conflito da Rússia na Ucrânia, a resolução continha um parágrafo que referia os "desafios sem precedentes que a Europa enfrenta atualmente após a agressão da Federação Russa contra a Ucrânia, e anteriormente contra a Geórgia, e o fim da participação da Federação Russa no Conselho da Europa".

No parágrafo também se apelava "ao reforço da cooperação entre a ONU e o Conselho da Europa, nomeadamente para restabelecer e manter prontamente a paz e a segurança com base no respeito pela soberania, integridade territorial e independência política de qualquer Estado, garantir a observância dos direitos humanos e do direito internacional humanitário durante as hostilidades, fornecer reparação às vítimas e levar à justiça todos os responsáveis pelas violações do direito internacional".

De acordo com o diplomata chinês, trata-se de "uma longa resolução que se concentra na cooperação entre as Nações Unidas e o Conselho da Europa", em que Pequim "se absteve de votar neste parágrafo específico".

"Para referência, em novembro passado, a China adotou a mesma posição de voto sobre a Resolução da Assembleia Geral da ONU sobre `Cooperação entre as Nações Unidas e a Iniciativa da Europa Central`", referiu ainda o representante de Pequim.

Apesar do aparente distanciamento da China em relação aos termos condenatórios da agressão russa, autoridades ucranianas saudaram o voto chinês, que ocorreu menos de uma semana após o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter falado pela primeira vez, por telefone, com seu homólogo chinês, Xi Jinping, desde o início da invasão russa.

"A China votou a favor de uma resolução da ONU que se refere à Rússia como um (Estado) agressor", saudou Iryna Konstankevych, vice-presidente do comité de informação do Parlamento ucraniano, segundo o `site` da instituição.

Konstankevych lembrou que, além da China, países "considerados amigos da Rússia", como Cazaquistão, Arménia, Índia e Brasil, também votaram a favor da Resolução.

Na visão do embaixador da Ucrânia na ONU, Sergiy Kyslytsya, a Rússia fracassou na sua "tentativa de remover desta resolução a menção de agressão contra a Ucrânia".

Contudo, apesar do otimismo das autoridades ucranianas, vários analistas desvalorizaram o voto de Pequim, sublinhando o caráter não vinculativo da resolução.

"Acho que a importância do voto da China está a ser exagerada. A minha intuição é que a China decidiu apoiar a resolução, pois viu que a maioria dos membros da ONU era a favor de adotá-la. A China não gosta de parecer isolada na ONU", disse à Lusa o analista Richard Gowan, do International Crisis Group.

"Não estou convencido de que a votação pretendia enviar um sinal político significativo à Rússia. No final de contas, trata-se de um parágrafo de uma resolução não vinculativo da ONU. Isso não vai manter o Presidente russo acordado à noite de preocupação", avaliou Gowan.

A diplomacia ucraniana trabalha ativamente há meses para que a China não apoie a Rússia com armas e defenda o princípio da integridade territorial na Ucrânia e a conversa de Zelensky com Xi Jinping foi interpretada por Kiev como um sinal positivo nas relações com Pequim.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,1 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 8.709 civis mortos e 14.666 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.