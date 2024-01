Posições Huthis no Iémen voltam a ser bombardeadas

Segundo a Agência France-Presse (AFP), que cita fontes de segurança ligadas aos Huthis, um novo ataque atingiu aquela cidade portuária localizada no oeste do Iémen, em resposta a um ataque de foguetes.

"O local de onde foi lançado um foguete Huthi, nos arredores de Al-Hodeida, foi atingido", disse à AFP uma fonte militar próxima dos rebeldes, acrescentando que não foi possível estabelecer se o ataque partiu do mar ou do ar.

Fonte policial confirmou o ataque à AFP bem como testemunhas citadas pela agência espanhola EFE.

Nem os Huthis nem os Estados Unidos comentaram o ataque contra Al-Hodeida, uma das principais bases de lançamento de `drones` e mísseis dos rebeldes apoiados pelo Irão.

Esta cidade portuária, juntamente com uma base perto do aeroporto da capital, Sana, foram alvo de bombardeamentos norte-americanos na madrugada de hoje contra o Iémen, sobre o qual os Huthis também não comentaram.

Essa ação militar foi lançada a partir do `destroyer` naval USS Carney às 03:45 locais (00:45 em Lisboa), e foram usados ? mísseis de ataque Tomahawk, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos.

Segundo Washington, foi "uma ação de seguimento contra um alvo militar específico", associada aos bombardeamentos norte-americanos e britânicos na sexta-feira, e destinada a degradar a capacidade dos Huthis de atacar navios comerciais no Mar Vermelho.

A primeira operação militar em grande escala, levada a cabo pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, com o apoio de uma dezena de países, visou 28 alvos do grupo islamita rebelde.

Após esses ataques, os Huthis organizaram uma manifestação massiva na sexta-feira contra os Estados Unidos e o Reino Unido, países aos quais declararam uma "guerra aberta", entre receios da abertura de novas frentes na guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas desde 07 de outubro de 2024.

Desde meados de novembro, os rebeldes do Iémen lançaram dezenas de ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho, ações que justificam com o objetivo de exercer pressão económica sobre Israel e apoiar os palestinianos na Faixa de Gaza.

O movimento rebelde Huthi, que controla a capital do Iémen, pertence ao chamado "eixo de resistência", juntamente com o Irão, a Síria e os grupos xiita libanês Hezbollah e o palestiniano Hamas.