Possibilidade de cooperação futura em Cabo Delgado abordada entre CPLP e OIM

"Com a OIM, o que ficou combinado é que iríamos manter o contacto com o escritório [daquela organização] em Portugal em relação à evolução da situação no terreno. E, no futuro, ver se há possibilidade e condições para eventualmente virmos a cooperar gradualmente", afirmou Francisco Ribeiro Telles à Lusa, após o encontro com António Vitorino, na sede da CPLP, em Lisboa.

Uma reunião de "cortesia", disse o diplomata, uma vez que o escritório da OIM em Portugal vai ter instalações no edifício onde está a CPLP, referiu.

Porém, Ribeiro Telles admitiu que no horizonte futuro há a possibilidade de cooperação entre as duas entidades, "dependendo da evolução e daquilo que Moçambique quiser em relação a essas matérias".

Em declarações à Lusa por telefone, o secretário executivo da CPLP explicou que António Vitorino falou sobre o que a OIM "está a fazer em Moçambique, da situação no terreno, em Cabo Delgado".

"Pelo meu lado, também dei conhecimento das diligências que tenho feito, sobretudo ao nível da União Europeia e das Nações Unidas, sobre essa matéria, cumprindo a recomendação, aliás, do mandato que me foi conferido na última reunião dos ministros das Relações Exteriores e dos Negócios Estrangeiros [da CPLP, em 09 de dezembro, em Cabo Verde)]", disse o embaixador.

Mas, do seu lado, Ribeiro Telles também deu conta do que lhe foi referenciado por outras organizações internacionais sobre a situação naquela província do norte de Moçambique.

"Aquilo que a CPLP tem capacidade para fazer é sensibilizar as organizações internacionais para a situação delicada que vive Cabo Delgado", sublinhou.

Portanto, o que tem feito é apelar "para que a haja, por um lado, um reforço da ajuda humanitária, e, por outro lado, da solidariedade internacional em relação à situação".

"E isso já foi dito, quer às Nações Unidas quer à própria União Europeia", frisou.

Assim, admitiu que, além da União Europeia, já teve também contactos com a ONU, "nomeadamente através do ACNUR [Agência das Nações Unidas para os Refugiados]".

Ribeiro Telles adiantou que do ACNUR lhe foi dito "que as soluções [para Cabo Delgado] têm de ser encontradas sobretudo num quadro regional (...), nomeadamente através da SADC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral".

Segundo o secretário executivo da CPLP, António Vitorino falou também sobre a "necessidade que o norte global tem de ser solidário com o sul global", nesta conjuntura de pandemia de covid-19 e no que respeita às vacinas, em concreto.

"Manifestou preocupações nesse sentido, porque tem de haver uma solidariedade bastante forte em relação ao sul e também aos próprio migrantes nos países onde estão instalados no norte global", referiu o embaixador.

"Falei também do acordo de mobilidade, que será consolidado na próxima cimeira de Luanda e o que isso significaria em termos de circulação de pessoas no espaço CPLP", concluiu.

Em 31 de março, o secretário executivo disse que a organização está a "fazer o que Moçambique pediu", procurando sensibilizar a comunidade internacional para o problema de Cabo Delgado e a necessidade de reforço da cooperação.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 714.000 deslocados, de acordo com o Governo moçambicano.

O mais recente ataque ocorreu em 24 de março contra a vila de Palma, provocando dezenas de mortos e feridos, num balanço ainda em curso.

As autoridades moçambicanas recuperaram o controlo da vila, mas o ataque levou a petrolífera Total a abandonar por tempo indeterminado o recinto do projeto de gás com início de produção previsto para 2024 e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.

A CPLP integra como Estados-membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.