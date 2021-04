Potenciais candidatos à presidência do Brasil lançam manifesto pela democracia

A carta é assinada pelos ex-candidatos à presidência do Brasil em 2018 Ciro Gomes e João Amoêdo, pelos governadores estaduais João Doria e Eduardo Leite, pelo antigo ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e pelo apresentador televisivo Luciano Huck, todos eles vistos pelo setor político e pela imprensa brasileira como potenciais candidatos ao sufrágio presidencial de 2022.", indica a carta.O texto sublinha que a democracia é "o melhor dos sistemas políticos que a humanidade foi capaz de criar", ao conceder aos cidadãos "liberdade de expressão", respeito pelos "direitos individuais", "justiça para todos" e direito "ao voto e ao protesto".", aponta o documento.A carta termina com um apelo para que "homens e mulheres" do Brasil, que "apreciam a liberdade", quer sejam civis ou militares, independentemente de "filiação partidária, cor, religião, género e origem", se unam pela defesa da "consciência democrática".", conclui o texto, lançado por ocasião do aniversário dos 57 anos do golpe militar de 1964, que deu origem a um período de ditadura militar no país sul-americano.Na terça-feira, o general Walter Braga Netto defendeu, naquele que foi o seu primeiro ato público como ministro da Defesa do Brasil, que o golpe militar de 1964 serviu para "pacificar o país" e deve ser celebrado.

Vários membros do atual governo brasileiro, como o próprio presidente, Jair Bolsonaro, e o vice-presidente, Hamilton Mourão, exaltam o golpe militar que transformou o país sul-americano numa ditadura durante 21 anos, no período de 1964-1985.