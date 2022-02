PP pretende governar sozinho em Castela e Leão mas Vox quer entrar no executivo

Alfonso Fernández Mañueco pretende iniciar um diálogo com todos os partidos desta região espanhola, depois de no domingo o PP ter ganho as eleições regionais com 31 mandatos, mais dois do que tinha anteriormente, mas longe do objetivo da maioria absoluta (41 deputados regionais), dependendo para governar do Vox, que passou de um para 13 eleitos nas cortes da região.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), com 28 mandatos, menos sete do que os que obteve em 2019, ficou agora em segundo lugar, não tendo possibilidade de se juntar a outros partidos, à esquerda, para formar governo.

Em várias entrevistas de rádio e televisão, Alfonso Fernández Mañueco declarou que a sua primeira opção é formar um governo apenas do PP, com apoios a negociar no parlamento regional, embora não tenha excluído completamente a possibilidade de formar um governo de coligação, para o qual apenas tem o Vox como uma opção real.

O Vox já avisou que pretende fazer parte do próximo executivo, exigindo a revogação da lei contra a violência de género e o decreto de memória histórica, enquanto o PSOE irá debater internamente se se irá abster, permitindo, eventualmente, ao PP a formação de um governo sem a extrema-direita.

Mañueco salientou que o peso da negociação vai recair sobre o PP de Castela e Leão e negou ter recebido quaisquer instruções da liderança nacional do seu partido para não incluir o Vox no processo de consultas.

Sobre a vitória apertada do PP, que ganhou 31 lugares (+2) em comparação com os 28 (-7) do PSOE e os 13 (+12) do Vox, Mañueco disse que "quem marca o golo, mesmo que seja no minuto 93, é quem ganha", num alusão ao golo que permitiu ao Real Madrid vencer a Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

Alfonso Fernández Mañueco quase excluiu a opção de uma repetição das eleições, que só ocorreria numa "situação altamente excecional", que não lhe passa pela cabeça neste momento, acrescentando que a sua ideia é avançar com um governo "para os próximos quatro anos".

Por outro lado, recusou-se a falar de "linhas vermelhas" em relação ao Vox, embora tenha citado algumas questões que considera consolidadas em Castela e Leão, tais como o diálogo social com empresários e sindicatos, ou a educação subsidiada em escolas privadas, assim como a liberdade de escolher o centro de ensino.

Depois de ouvir as declarações de Mañueco, o candidato do Vox à presidência do governo regional, Juan García-Gallardo, declarou que os resultados eleitorais nesta comunidade indicam "de forma rotunda" que o seu partido tem "o direito e a obrigação de integrar o governo de Castela e Leão" e confirmou que irá pedir a revogação dos regulamentos regionais contra a violência de género e sobre a memória histórica.

"Nem mais nem menos que outros partidos", disse García-Gallardo num encontro com os jornalistas, no qual exigiu uma "mudança de rumo" em Castela e Leão e recordou que na legislatura anterior o Cidadãos (direita-liberal) esteve no governo - com uma vice-presidência e três ministérios - com um resultado inferior ao seu.

No que diz respeito ao PSOE, a secretária regional da organização do partido, Ana Sánchez, assegurou que a formação tem de fazer uma leitura "calma e tranquila" dos resultados para tomar uma decisão sobre a negociação de um futuro governo e prometeu que o seu partido será "leal" a Castela e Leão, aos eleitores e às convicções do partido.

Em declarações à agência espanhola Efe, questionada sobre a possibilidade de o PSOE poder chegar a acordos com o PP para isolar Vox, Ana Sánchez disse que a resposta devia ser dada por Fernández Mañueco, porque foi ele quem ganhou as eleições com um resultado "mínimo" e quem abriu a porta à extrema-direita depois de ter antecipado as eleições.

Alfonso Fernández Mañueco convocou eleições antecipadas em finais do ano passado, depois de dissolver o parlamento regional, alegando falta de lealdade do Cidadãos, parceiro de coligação.