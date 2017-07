PR angolano afasta administração da TAAG após saída da Emirates da gestão

Lusa 13 Jul, 2017, 13:37 / atualizado em 13 Jul, 2017, 13:52 | Mundo

A informação consta de um comunicado enviado hoje à Lusa, em Luanda, pela Casa Civil do Presidente da República, dando conta que o decreto exarado pelo chefe de Estado dá como "findo o mandato do conselho de Administração da TAAG", que havia sido nomeado em 15 de setembro de 2015, "na sequência da rescisão unilateral" pela Emirates do contrato de gestão com a companhia aérea nacional.

No mesmo decreto exarado hoje, José Eduardo dos Santos procede à nomeação de uma comissão de gestão para "assegurar a continuidade da atividade" da transportadora, que será coordenada por Joaquim Teixeira da Cunha, antigo presidente do conselho de administração.