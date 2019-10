PR angolano anuncia que já criou cerca de um terço dos empregos que prometeu

Luanda, 15 out 2019 (Lusa) -- O Presidente da República angolano, João Lourenço, anunciou hoje que já foram criados mais de 161 mil empregos desde o início do seu mandato, cerca de um terço dos 500 mil que prometeu na campanha eleitoral.

Os dados foram avançados pelo chefe do executivo angolano no seu discurso sobre o Estado da nação, que marcou hoje o início dos trabalhados da Assembleia Nacional, no mesmo dia em que um grupo de ativistas convocou um protesto para exigir ao Presidente o cumprimento das promessas eleitorais.

João Lourenço afirmou que "entre 2018 e o terceiro trimestre de 2019 foram criados 161.997 novos empregos, cerca de um terço dos 500 mil de um mandato de cinco anos", dos quais 80% no setor empresarial (público e privado) e os restantes no setor político administrativo (função pública).

O setor do comércio foi o que gerou mais emprego seguido da construção e obras publicas, transportes, agricultura e indústria, adiantou o governante.

O Presidente destacou que a luta pela redução da taxa de desemprego "deve ser permanente" e que esta ação deve estar a cargo do executivo e dos seus parceiros, ou seja, o setor empresarial privado.

Assinalou também que no âmbito do relançamento económico e com vista ao aumento do número de empregos, o executivo tem concentrado a sua ação na revitalização da base produtiva do país e "vai continuar a apoiar os empresários nacionais".

Outra medida que disse contribuir para a criação de emprego é o chamado Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), com uma consignação de dois mil milhões de dólares, que prevê construção de infraestruturas nos municípios.

O PIIM prevê 1.700 projetos em todo o país, incluindo 4.000 salas de aula, 275 unidades hospitalares, 100 infraestruturas administrativas e autárquicas, reabilitação de vias, construção de pontes e conclusão da primeira fase do `campus` universitário de Cabinda.

Foram ainda feitas novas contratações na função pública, sobretudo nos setores da saúde e da educação, tendo sido admitidos 31.875 trabalhadores.