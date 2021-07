PR angolano diz que Angola e EUA "estão no caminho certo" para "realizações conjuntas"

João Lourenço, endereçou hoje uma mensagem de felicitações ao Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, por ocasião do dia da independência daquele país, que se celebra domingo, 4 de julho, enaltecendo os esforços feitos pelos dois países no sentido do "estreitamento contínuo" das suas relações.

"Os nossos dois países e Governos têm desenvolvido esforços genuínos no sentido do estreitamento contínuo das relações de amizade e de cooperação bilaterais, e quero, por isso, expressar a nossa convicção de que estamos no caminho certo, que nos conduzirá à construção de bases sólidas sobre as quais assentarão importantes realizações conjuntas, com benefícios recíprocos", refere o presidente angolano no texto da mensagem a que a Lusa teve acesso.

Na mensagem em nome do Executivo angolano, João Lourenço terminou o texto com "votos de bem-estar pessoal, de boa saúde e de prosperidade para o povo dos Estados Unidos da América".

Nas palavras dirigidas a Joseph Biden, o chefe de Estado angolano destacou "o exemplar percurso feito pelos Estados Unidos da América nestes poucos mais de dois séculos em que alcançaram conquistas grandiosas em todos os planos da vida nacional norte-americana", projetando a "nação no mundo como uma incontornável referência em termos políticos, económicos, científicos e tecnológicos".