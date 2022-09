PR angolano encoraja homólogo da Guiné-Bissau a alargar "espetro democrático" do país

Numa mensagem enviada ao chefe de Estado guineense, Lourenço "encoraja o seu homólogo guineense a prosseguir as ações conducentes ao alargamento do espetro democrático nacional para que todas as forças vivas da nação guineense se possam sentir envolvidas no processo de consolidação da unidade nacional", lê-se numa nota da Presidência de Angola hoje divulgada.

Segundo o mesmo comunicado, o Presidente angolano "felicitou hoje o Povo e o Governo da Guiné-Bissau pela celebração, hoje, do quadragésimo nono (49.°) aniversário da Independência daquele país irmão".

João Lourenço manifestou ainda a Umaro Sissoco Embaló "o interesse no aprofundamento das relações de amizade e de cooperação existentes entre Angola e a Guiné-Bissau, tendo como perspetiva a projeção de um futuro promissor para os respetivos povos".

A independência da Guiné-Bissau foi declarada unilateralmente em 24 de setembro de 1973 e reconhecida por Portugal um ano mais tarde, já no pós-25 de abril.