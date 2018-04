PR angolano exonerou 22 altos responsáveis no Estado-Maior e Forças Armadas

Lusa23 Abr, 2018, 15:28 | Mundo

Segundo a mesma informação, da Casa Civil do Presidente da República, as exonerações, bem como as 20 nomeações feitas hoje, foram decretadas "depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional".

A mais sonante exoneração é do general-de-exército (o mais alto posto da hierarquia militar angolana) Geraldo Sachipengo Nunda do cargo de Chefe do Estado-Maior General das FAA.

António Egídio de Sousa Santos foi exonerado do cargo de Chefe do Estado-Maior General-Adjunto para a Área de Educação Patriótica e nomeado para suceder a Geraldo Sachipengo Nunda.

Também foi exonerado do cargo de Chefe do Estado-Maior General Adjunto para a Área Operacional e de Desenvolvimento o general José Luís Caetano Higino de Sousa, nomeado, por sua vez, diretor-geral do Serviço de Inteligência Externa.

Neste serviço de informação foi exonerado, também hoje, por decisão de João Lourenço, do tenente-general André de Oliveira João Sango, que tinha sido nomeado diretor-geral por decreto presidencial do dia 12 de outubro de 2012, na presidência de José Eduardo dos Santos.

Na lista das exonerações divulgadas hoje figura ainda o general Marques Correia, até agora segundo comandante do Exército, o general Matias Lima Coelho, Inspetor-Geral da Defesa Nacional. Este último passa, por nomeação também de hoje, a ocupar o cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército, enquanto o general Marques Correia assume a função de Inspetor-Geral da Defesa Nacional.

Já o general Sequeira João Lourenço, irmão do chefe de Estado, foi exonerado do cargo de secretário executivo da Casa Militar e nomeado chefe adjunto da Casa de Segurança do Presidente da República.

Unidade da Guarda Presidencial, gabinete de saúde da Casa de Segurança, gabinete de estudos de segurança da Casa Militar, Gabinete de Voo Presidencial da Casa Militar, Gabinete de Obras Especiais da Casa Militar, foram igualmente alvo, hoje, de exonerações e nomeações pelo Presidente angolano.