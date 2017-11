PR angolano termina visita à África do Sul com promessa de parceria estratégica

Lusa25 Nov, 2017, 18:09 | Mundo

Durante três dias, João Lourenço manteve reuniões com o homólogo sul-africano, Jacob Zuma, e as delegações governamentais dos dois países assinaram cinco acordos e memorandos de entendimento, nomeadamente para supressão recíproca de vistos em passaportes ordinários, que entra em vigor já a 01 de dezembro.

"Desejo que esta minha visita de Estado seja um primeiro passo para conferir um caráter estratégico ao relacionamento entre a África do Sul e Angola e para explorarmos mais seriamente todas as imensas possibilidades que ainda existem para ampliarmos a nossa cooperação em todos os domínios", afirmou o chefe de Estado angolano.

Além da visita e homenagem prestada hoje no Freedom Park, que contém referências às batalhas travadas no sul de Angola entre as forças do regime apartheid da África do Sul e militares angolanos e cubanos, João Lourenço encontrou-se com representantes da comunidade angolana residente no país e participou num fórum empresarial que juntou investidores dos dois países.

"Angola deve aprender com a África do Sul o processo de transformação de uma economia paralela e informal para uma economia onde as empresas são devidamente auditadas e cotadas em bolsa, proporcionando assim maiores ganhos e maior transparência na gestão da coisa pública", explicou.

O chefe de Estado defendeu que é necessário "dizer ao mundo, e em particular à África do Sul, que Angola continua naquela fase de que precisa de investir fortemente nas suas infraestruturas, destruídas pela guerra".

"A África do Sul tem esta capacidade. Evidentemente que também nos vamos virar para outras paragens do mundo, mas antes que isso aconteça vamos procurar explorar ao máximo as capacidades que a terra de Mandela nos pode oferecer", garantiu, numa referência ao líder sul-africano da luta contra o apartheid.

Para João Lourenço, empossado como terceiro Presidente da República a 26 de setembro, e que escolheu a África do Sul para a sua primeira visita de Estado, as relações de "amizade e solidariedade" entre os dois países "têm hoje pela frente novos desafios, em especial no campo económico e social".

"Trata-se agora de conjugar esforços para desenvolver e consolidar as nossas respetivas economias e pugnar por uma integração económica cada vez mais efetiva, favorecendo a livre circulação de pessoas e bens e o incremento das relações comerciais. A recente proposta de abolição de vistos para os cidadãos dos nossos dois países pode ser um passo importante nessa direção", garantiu João Lourenço.

Antes de deixar Pretória, o Presidente angolano avisou para a prioridade da diversificação económica de Angola: "Os tempos áureos do petróleo, com preços acima dos 100 dólares por barril já lá vão. A perspetiva é que não voltem tão cedo ou nunca mais", advertiu, este sábado, num encontro com a comunidade angolana na África do Sul.

O chefe de Estado angolano regressou ao final da tarde a Luanda e já no domingo deverá receber no palácio presidencial o primeiro-ministro italiano, que visita Angola.

Paolo Gentiloni Silveri será o primeiro chefe de Governo ocidental a ser recebido pelo novo Presidente angolano.