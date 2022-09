PR aterra em Mocímboa e recebe quem deixou rebelião

"Vim libertar os nossos irmãos", disse o chefe de Estado, mais tarde num comício popular em Pemba, onde fechou a visita de hoje à província, apelando ao acolhimento, sem discriminações, de quem voluntariamente ou pela força se viu nas fileiras rebeldes.

Em Mocímboa da Praia, participou num comício popular e passeou pela vila, onde a população pediu para poder voltar ao mar e dedicar-se à pesca, respondendo Nyusi que o podia fazer, de forma organizada, em articulação com as autoridades.

Um grupo de 42 pessoas que regressaram das bases rebeldes foi apresentada durante o encontro com a população em Mocímboa e alguns relataram a sua experiência, tal como aconteceu com outras 22 no comício de Pemba.

Uma das mulheres disse perante a população que foi levada à força para uma base rebelde: tinha como tarefa apanhar mandioca nos campos, num grupo vigiado por armas, para alimentar os insurgentes.

"Algumas pessoas eram mortas quando tentavam fugir", às vezes até sete por dia, relatou, enquanto crianças raptadas morriam de fome.

Um outro homem diz que foi apanhado por um dos grupos armados e levado por vários locais, até conseguir escapar, caminhando por vários dias.

"Isto é o que nós queremos: que voltem a juntar-se a nós", disse para a assistência, pedindo-lhes que pratiquem esse acolhimento, "sem discriminação".

Uns foram capturados e mantidos em cativeiro sob ameaça de armas, outros foram "formatados pelos terroristas", disse o Presidente moçambicano, que face ao arrependimento diz que, agora, é tempo de os receber.

"Vamos perdoar", perguntou à assistência em Pemba, que, por sua vez, respondeu em coro: "Sim".

Filipe Nyusi disse que até já recebeu cartas de alguns residentes que se juntaram aos grupos armados e que agora pedem para ser reintegrados nas comunidades que deixaram.

"Não precisam de escrever cartas, podem voltar", respondeu.

"Mesmo tanzanianos", referiu, não devem recear entregar-se, garantindo que vão ser tratados em segurança.

"Não sabemos se vieram por bem", descobrindo só depois o que estavam a integrar, explicou.

O chefe de Estado repetiu por várias vezes que, a par da compreensão, é necessária "vigilância", porque "não pode haver malandrice".

A violência armada aterroriza Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar apoiada por forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas levando a uma nova onda de ataques noutras áreas, mais perto de Pemba, capital provincial, e na província vizinha de Nampula.

Há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.