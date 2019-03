PR brasileiro critica necessidade de curso contra assédio para concurso bancário

Lusa08 Mar, 2019, 08:00 / atualizado em 08 Mar, 2019, 08:47 | Mundo

Num vídeo transmitido em direto no Facebook, Jair Bolsonaro sugeriu que os candidatos ao concurso de assistente técnico contestassem na Justiça a exigência, afirmando que esta já não se encontra mais em vigor devido à sua intervenção.

"Isto aqui é uma questão de educação. Ninguém precisa de curso nesse sentido. Liguei para o presidente do Banco do Brasil, que me confirmou a veracidade da informação. Nos futuros concursos não teremos mais essas obrigatoriedades. E dou um conselho: se voltarem a ver estes requisitos, entrem na Justiça, porque vocês ganham o caso", afirmou o chefe de Estado.

Bolsonaro falou aos internautas durante 20 minutos, ao lado do porta-voz da Presidência, o general Otávio Rêgo Barros, e do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, tendo declarado que passará a fazer transmissões ao país, via redes sociais, todas as quintas-feiras.