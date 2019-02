PR brasileiro empenhado em "reforçar" relação com CPLP

Lusa27 Fev, 2019, 20:22 | Mundo

"Claramente trazia uma mensagem do seu próprio empenho e do Presidente Bolsonaro em aprofundar a sua relação [do Brasil]" com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), afirmou o embaixador Francisco Ribeiro Telles que se reuniu na segunda-feira passada, na embaixada do Brasil em Genebra, com a ministra brasileira Damares Alves.

No encontro, onde estiveram presentes também os embaixadores permanentes daquela organização e do Brasil em Genebra, foram passados em revista alguns assuntos sobre a organização de Estados-membros de língua portuguesa, tendo a governante brasileira, relatou o secretário-executivo, abordado a política que pretende implementar.

Durante três dias, Francisco Ribeiro Telles manteve vários encontros com representantes de organizações internacionais em Genebra, como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) ou a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em relação à organização, disse, a ministra do Brasil "claramente" transmitiu "o empenho que o Presidente Bolsonaro tem em aprofundar as relações com CPLP", sublinhando que esta foi "uma nota bastante positiva" do encontro, até porque a mensagem, sublinhou, foi enfatizada por Damares Alves ao longo da reunião.

Para Ribeiro Telles, também "foi importante" o gesto da ministra brasileira, de querer encontrar-se com o secretário-executivo e outros representantes da CPLP em Genebra.

Isto foi "um bom sinal", sublinhou Ribeiro Telles.

O diplomata português lembrou que muitos questionavam-se sobre a importância que o novo governo no Brasil daria às relações bilaterais na política externa brasileira, podendo instituições multilaterais, como a CPLP, vir a perder importância.

"Acho que felizmente isso não vai acontecer", sublinhou Ribeiro Telles, que chegou hoje de Genebra, convicto que haverá um "maior" empenho do Brasil em relação à organização.

O secretário-geral sublinhou, em Genebra, o compromisso da CPLP em "reforçar a cooperação com as Nações Unidas" no apoio aos esforços legislativos e de capacitação para o estabelecimento de instituições nacionais de direitos humanos.

Francisco Ribeiro Telles, que discursou esta terça-feira na 40.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), manifestou também o empenho da CPLP na "promoção do reforço da participação" da organização e dos seus Estados-membros nos trabalhos do conselho.

A CPLP, disse ainda, está empenhada no "apoio aos esforços legislativos e de capacitação para o estabelecimento e reforço de Instituições Nacionais de Direitos Humanos (INDH) em todos os Estados-Membros", assim como no "fortalecimento institucional e na capacitação, na área da defesa e da promoção dos direitos humanos".

O responsável anunciou, perante o conselho, a proclamação de 2019 como o "Ano da CPLP para a Juventude", alinhando os princípios da organização lusófona com a importância de "garantir a participação efetiva dos jovens na definição e operacionalização das políticas públicas que os implicam e que se lhes dirigem".