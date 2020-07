PR cabo-verdiano compreende "jogos políticos" mas prioridade é combater pandemia

Numa mensagem que publicou na sua conta oficial na rede social Facebook, Jorge Carlos Fonseca, que termina o segundo e último mandato como chefe de Estado dentro de um ano, escreve que são "legítimos, em quaisquer circunstâncias, mormente em tempos com cheiro a eleições, as disputas e os jogos políticos".

"A democracia vive desses ingredientes, sempre. Mas ninguém pode olvidar que o essencial nestes tempos é o combate à epidemia", afirma.

Cabo Verde realiza em outubro as suas oitavas eleições autárquicas, previsivelmente em março do próximo ano eleições legislativas e depois, no segundo semestre, eleições presidenciais.

Jorge Carlos Fonseca acrescenta na mensagem que recebe hoje o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, para abordar "assuntos candentes de política interna".

Os dois principais partidos, Movimento para a Democracia (no poder desde as eleições de 2016) e o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), têm trocado várias acusações nas últimas semanas. No final de junho, culminado várias polémicas naquele órgão, o grupo parlamentar do PAICV anunciou que deixou de reconhecer o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos (MpD), que o acusou de falta de imparcialidade e de "tentar destruir" a imagem da presidente do partido, Janira Hopffer Almada.

Cabo Verde regista um acumulado de 1.779 casos de covid-19 desde 19 de março, com 19 óbitos, mas 850 já foram dados como recuperados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 574 mil mortos e infetou cerca 13,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.