PR cabo-verdiano critica "excessiva partidarização" do Estado

"A grande questão em Cabo Verde tem a ver com o excessivo custo de participação política", tendo em conta, "essencialmente, as represálias que as pessoas sofrem", referiu numa conferência sobre política em que foi orador ao lado de outros dois antigos chefes de Estado, Jorge Carlos Fonseca e Pedro Pires, uma rara reunião de figuras políticas.

"Essa excessiva partidarização tem reflexos no desempenho da administração pública e no desempenho global do Estado. A questão não é o resultado do desempenho individual ou organizacional, mas é o nível de lealdade política que existe em relação a este ou aquele partido político", afirmou, em resposta a um jovem na plateia, num evento que se prolongou durante a noite.

José Maria Neves socorreu-se da comparação feita, em determinada ocasião, por um professor universitário: "disse que a administração (pública) é um vulcão do Fogo, porque tudo, absolutamente tudo, vai parar ao topo da administração", considerando que as chefias intermédias receiam estar a tomar partido.

O chefe de Estado ilustrou, dizendo que "um diretor-geral não assume riscos políticos de determinadas decisões" e um processo tem de "subir ao gabinete do ministro ou primeiro-ministro para que as coisas sejam decididas".

A situação faz com que, segundo José Maria Neves, "alguns gabinetes ministeriais em Cabo Verde" sejam "quase confessionários", onde as pessoas "estão lá à espera, para se confessarem ao padre", numa alusão à hierarquia.

A situação "tem reflexo no desempenho da saúde, da educação e de vários outros setores", disse. "Na educação, acho que temos de fazer uma autêntica revolução", acrescentou.

"Nos 50 anos (de independência), fizemos razoavelmente bem o que tínhamos de fazer, agora, se continuarmos a fazer da mesma forma, vamos retroceder, claramente. O país perderá em termos de competitividade", disse, numa alusão à independência de Portugal obtida em 1975, quase a completar meio século.

Como solução, José Maria Neves sugere um reforço da "confiança entre os partidos políticos" e que os intervenientes consigam estabelecer os seus próprios limites de atuação.

Os comentários do presidente cabo-verdiano surgiram perto da data (hoje, 9 de novembro) em que vai assinalar dois anos de mandato e após semanas preenchidas com apelos ao governo para uma maior concertação, chegando a escrever que há um distanciamento que se abeirou da "deslealdade constitucional".