PR cabo-verdiano fala na ONU sobre a sua luta contra o alcoolismo em Cabo Verde

27 Set, 2018

Jorge Carlos Fonseca, que se encontra em visita aos Estados Unidos, falava no evento "Amigos do Grupo de Trabalho da Interagência das Nações Unidas para a Prevenção e o Controlo das Doenças Não Transmissíveis", na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

"Tal como acontece em vários países do mundo, o uso imoderado do álcool é um grave problema de saúde pública, social e económica em Cabo Verde", começou por afirmar o chefe de Estado cabo-verdiano.

Segundo Jorge Carlos Fonseca, este hábito está "profundamente enraizado" na cultura de Cabo Verde e "afeta particularmente a população ativa, maioritariamente jovem, com efeitos extremamente nocivos na família, no contexto laboral, nas relações sociais e comunitárias, no trânsito e, de modo geral, na saúde".

"Cabo Verde tem uma frequência superior à média africana de perturbações ligadas ao consumo de álcool (5,1%) e a mais alta percentagem de mortes associadas ao álcool entre os lusófonos africanos (3,6%)", segundo o relatório global sobre o álcool e a saúde, de 2014, elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e citado pelo Presidente.

Jorge Carlos Fonseca manifestou-se preocupado com "o grande consumo de bebidas alcoólicas que se inicia em idades cada vez mais precoces" em Cabo Verde e que foi uma das razões para ter desenvolvido a "Campanha de Prevenção do Uso Abusivo do Álcool -- Menos Álcool, Mais Vida!", promovida com os ministérios da Saúde e Segurança Social, da Educação, da Família e Inclusão Social e o "intenso apoio" do escritório da OMS e a parceria de mais de uma centena de entidades.

"Com o imprescindível apoio técnico e financeiro da OMS, desenvolvemos esta iniciativa, cujos objetivos são a comunicação dos riscos e efeitos nocivos do consumo abusivo do álcool, a redução do acesso às bebidas alcoólicas e a promoção de comportamentos saudáveis e de um contexto nacional favorável à moderação no consumo de bebidas alcoólicas e ao não consumo por parte sobretudo de crianças e adolescentes, mas também de outros grupos sensíveis, como as grávidas e mães que amamentam, pessoas com determinadas condições de saúde, incluindo os alcoólicos em recuperação".

O chefe de Estado reconheceu que "não tem sido uma luta fácil", mas congratulou-se pelo desenvolvimento de "algumas ações significativas" e garante que já é possível "sentir os primeiros resultados desta iniciativa".

Depois de enumerar algumas das iniciativas em curso no âmbito desta campanha, o chefe de Estado disse apreciar o reconhecimento do Grupo de Trabalho Inter-agência das Nações Unidas Para a Prevenção e o Controlo das Doenças Não Transmissíveis pelo trabalho realizado.

"Persistem ainda muitos desafios, mas, com a conjugação de esforços a nível nacional e internacional, faremos face a esta problemática e daremos um combate sem tréguas às doenças não-transmissíveis", afirmou.