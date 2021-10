PR caboverdiano diz que "pequenas decisões" foram as mais difíceis em dez anos

Jurista nas áreas de Direito Penal, Processual Penal e Constitucional, professor universitário e escritor, Jorge Carlos Fonseca completa em 20 de outubro 71 anos e foi empossado para o primeiro mandato como Presidente da República de Cabo Verde - o quarto desde a independência - em 9 de setembro de 2011, reeleito em 2016, e já não concorre às eleições presidenciais de domingo, embora assista com atenção à campanha eleitoral, já na reta final.

"Cada cidadão retira das campanhas aquilo que lhe parece que é mais importante e mais relevante e nem sempre o que cada um capta, regista e preserva é a mesma coisa. Felizmente que é assim. Portanto, cada eleitor é um eleitor e tem um caminho próprio de formação do processo de decisão", apontou o chefe de Estado, em entrevista à Lusa.

Para Jorge Carlos Fonseca, a campanha eleitoral, como a que decorre no arquipélago até sexta-feira, com um recorde de sete candidatos presidenciais, "é muito importante do ponto de vista da divulgação dos projetos, para que os eleitores conheçam os candidatos".

"Pelas coisas boas, pelas menos boas. E, portanto, é um momento necessário em democracia para a escolha do povo. Mas, pela experiência que tenho, cada vez mais estou convencido que normalmente o povo escolhe com sabedoria, o povo cabo-verdiano é um povo sábio na sua escolha. Nós é que às vezes temos de fazer um esforço para perceber a lógica das decisões de cada um dos cidadãos cabo-verdianos", reconheceu.

Cabo Verde realiza eleições presidenciais em 17 de outubro, às quais já não concorre Jorge Carlos Fonseca, que cumpre assim o segundo e último mandato como Presidente da República.

Depois de dez anos como chefe de Estado, período dividido com o Governo liderado por José Maria Neves (Partido Africano da Independência de Cabo Verde) até 2016 e desde então com o executivo liderado por Ulisses Correia e Silva (Movimento para a Democracia, da sua família política), Jorge Carlos Fonseca prefere não falar em decisões de que se arrepende. Ou mesmo pelos níveis de polémica associados, como o acordo SOFA (Status of Forces Agreement), que ratificou em 2018, tendo em 2020 o Tribunal Constitucional apontado para a inconstitucionalidade do mesmo, ao dar a jurisdição dos Estados Unidos da América sobre o seu pessoal, em caso de ocorrência de um crime em que estejam envolvidos militares norte-americanos em Cabo Verde.

"Há decisões que levam mais ponderação, que às vezes ficamos com uma margem de dúvidas, mas temos de decidir. Mas às vezes as incertezas e as dúvidas têm a ver com decisões sobre pequenas coisas. Às vezes o cidadão pensa que as grandes dúvidas é a decisão sobre o SOFA, a questão do estatuto dos titulares dos cargos políticos, mas às vezes são pequenas decisões do dia a dia que se tornam mais difíceis de tomar", reconheceu.

Com o aproximar da votação de domingo, Jorge Carlos Fonseca disse que já não concretizará o objetivo que traçou publicamente em 2020, de ver Cabo Verde com novo Presidente aquando do seu aniversário: "Vai ser difícil porque as eleições são em 17 de outubro, mesmo havendo uma vitória, digamos, a escolha de um Presidente, na primeira volta, dificilmente haveria posse em três dias. Portanto dificilmente teremos um Presidente eleito, empossado, em 20 de outubro, será provavelmente um pouco depois".

O Tribunal Constitucional admitiu as candidaturas às eleições presidenciais de domingo de José Maria Pereira Neves, Carlos Veiga, Fernando Rocha Delgado, Gilson Alves, Hélio Sanches, Joaquim Jaime Monteiro e Casimiro de Pina.

Esta é a primeira vez que Cabo Verde regista sete candidatos a Presidente da República em eleições diretas, depois de até agora o máximo ter sido quatro, em 2001 e 2011.

A campanha eleitoral decorre desde as 00:00 de 30 de setembro, prolongando-se até às 23:59 de sexta-feira. Em caso de necessidade de segunda volta (caso não haja um candidato com a maioria absoluta de votos) está já agendada para o dia 31 de outubro.

De acordo com a Constituição de Cabo Verde, o Presidente da República é eleito por sufrágio universal e direto pelos cidadãos eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro.

Cabo Verde já teve quatro Presidentes da República desde a independência de Portugal em 1975, sendo o primeiro o já falecido Aristides Pereira (1975 - 1991) e por eleição indireta, seguido do também já falecido António Mascarenhas Monteiro (1991 -- 2001), o primeiro por eleição direta, em 2001 foi eleito Pedro Pires e 10 anos depois Jorge Carlos Fonseca.

As últimas presidenciais em Cabo Verde, que reconduziram o constitucionalista Jorge Carlos Fonseca como Presidente da República, realizaram-se em 02 de outubro de 2016 (eleição à primeira volta, com 74% dos votos).