PR colombiano culpa Maduro por fracassos em pôr fim à crise

Lusa08 Fev, 2018, 09:33 | Mundo

Juan Manuel Santos, distinguido com o Prémio Nobel da Paz 2016 pelo êxito do processo de paz que entabulou com o principal grupo de guerrilha colombiano, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), falava em direto no programa da RTP "Fronteiras XXI", a partir do Palácio Presidencial, em Bogotá.

"Eles (o Governo de Nicolás Maduro) estão empenhados em manter-se no poder, já não há dúvidas de que é uma ditadura. E qualquer saída negociada implicaria eleições transparentes e livres, o que Maduro nunca aceitaria porque sabe que iria perdê-las", defendeu o estadista colombiano.

Pouco depois destas declarações de Juan Manuel Santos, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) convocou para 22 de Abril eleições presidenciais antecipadas, correspondendo a um pedido do próprio Maduro, cujo partido, o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), no poder, anunciara já ter aprovado "por aclamação" a sua recandidatura ao cargo.

No anúncio das eleições antecipadas, feito na televisão pública venezuelana, a presidente da CNE, Tibisay Lucena, explicou que as eleições foram marcadas "apesar de não ter sido assinado" pelo Governo e pela oposição "o acordo necessário e tão esperado pelo país".

Maduro, eleito em Abril de 2013 para um mandato de seis anos, espera agora conseguir dez milhões de votos dos quase 20 milhões de eleitores recenseados e ser reeleito Presidente do país no período 2019-2025.

A convocação de eleições antecipadas está a ser criticada por grande parte da comunidade internacional, que vê na decisão um entrave ao processo de diálogo entre o Governo venezuelano e a oposição, que tem estado a decorrer na República Dominicana.

Por seu lado, o Presidente da Colômbia lamentou "o sofrimento do povo venezuelano", recordando que também a Colômbia está a sofrer com a situação precária da população venezuelana.

"Cada vez mais venezuelanos vêm para a Colômbia à procura de uma forma de sobreviver. E isto já gerou problemas sérios na Colômbia", comentou.