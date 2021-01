PR da África do Sul apela à Europa a partilhar acesso a vacinas

"Estamos profundamente preocupados com o problema do `nacionalismo da vacina`, que, se não for abordado, colocará em risco a recuperação de todos os países", declarou Ramaphosa, na sua intervenção por videoconferência numa reunião virtual do Fórum Económico Mundial.

O chefe de Estado sul-africano sublinhou que "alguns países ricos adquiriram muito mais vacinas do que necessitavam", acrescentando que "estão a monopolizar o acesso a doses".

"Partilhem a vacina para que os outros países que não têm acesso possam também receber a vacina", instou Ramaphosa.

O Presidente sul-africano referiu que o acesso universal "não significa que as vacinas devem ser doadas gratuitamente aos países mais pobres".

"O combate da pandemia em todo mundo exigirá maior colaboração no lançamento de vacinas, garantindo que nenhum país seja deixado para trás nesse esforço", afirmou o Presidente da República da África do Sul, salientando que a pandemia evidenciou "a importância vital das instituições multilaterais em facilitar a coordenação, cooperação e respostas comuns".

A África do Sul, o país com o maior número de casos de infeção por covid-19 no continente, contabiliza mais de 1,4 milhões de infeções e 41.000 mortos, segundo dados oficiais.

"A atual crise económica segue-se a uma década de fraco crescimento económico, o que agrava a complexidade e dificuldade da recuperação económica da África do Sul", frisou.

Ramaphosa, que é o atual presidente da União Africana, disse ao Fórum Económico Mundial que o continente conseguiu assegurar o acesso provisório a 270 milhões de doses da vacina, através de um grupo africano de aquisição de vacinas covid-19, e mais 600 milhões doses adicionais que espera conseguir através da iniciativa Covax, da Organização Mundial da Saúde.

África regista 85.883 mortos e mais de 3,4 milhões de infetados pelo novo coronavírus, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.