PR da Guiné-Bissau afirma que "império da lei" tem de funcionar no país

"Para alertar que desta vez não veio para ser um cão do Presidente da República, mas o procurador-geral da República da Guiné-Bissau. Quero dizer que o império da lei tem de funcionar. Temos de respeitar a nossa Constituição da República na íntegra e contamos com o procurador-geral da República e com os tribunais, quando um tem de fazer o seu papel", afirmou Umaro Sissoco Embaló.

O Presidente guineense falava na cerimónia de tomada de posse do novo procurador-geral da República, Bacari Biai, que voltou a nomear na segunda-feira para o cargo, depois de o ter exonerado em novembro de 2022.

Antigo diretor da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau e ex-presidente do sindicato dos magistrados do Ministério Público, Bacari Biai também foi procurador-geral da República durante a presidência do ex-chefe de Estado José Mário Vaz.

"Os processos de corrupção e de sangue não prescrevem", salientou o Presidente guineense, afirmando que se houver algum elemento contra o chefe de Estado o procurador-geral da República deve fazer o seu trabalho.