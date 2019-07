PR da Guiné-Bissau anuncia em breve se vai ser candidato às presidenciais

Lusa08 Jul, 2019, 07:48 | Mundo

"Primeiro precisamos de fechar os ciclos. Foram as eleições, agora conseguimos realmente empossar o novo Governo, temos a assembleia, em princípio a funcionar em pleno, as instituições do Estado mais importantes já estão praticamente em funções e depois de tudo vou arranjar uns dias para refletir", afirmou, em entrevista à Lusa e à RTP.

O Presidente guineense terminou o seu mandato de cinco anos em 23 de junho, mas vai continuar em funções até à tomada de posse do futuro chefe de Estado.

"Às vezes tomar a decisão não depende só de nós, depende da família e de amigos próximos e irei refletir melhor nos próximos tempos e irei dar uma resposta. Dependerá também de muitos fatores e espero brevemente ter uma resposta", sublinhou.

Sobre os cinco anos do seu mandato, José Mário Vaz, que foi o primeiro Presidente do país a terminar um mandato, considerou que foram muito difíceis, com muitos desafios, mas "com determinação" conseguiu chegar ao fim sem golpes de Estado e sem refugiados políticos, com liberdade de imprensa e de expressão, legados dos quais se orgulha.

Em relação à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Presidente guineense lamentou que não tenha representação em Bissau e defendeu uma maior presença da organização lusófona para acompanhar de perto a situação no país.

Já sobre às relações com Portugal, José Mário Vaz disse que são boas.

"Com Portugal não tenho nada a apontar a não ser do bom e do melhor", disse.