PR da Guiné-Bissau assegura "diligências" para suprir défice orçamental para legislativas

O "Presidente da República assegurou que as diligências estão em curso para se suprir, em tempo útil, o `gap` financeiro registado no orçamental geral das eleições legislativas agendadas para 04 de junho", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros divulgado à imprensa.

Fontes ligadas ao processo eleitoral admitiram na semana passada que a Guiné-Bissau precisa de 3,5 milhões de dólares (cerca de 3,2 milhões de euros) para viabilizar as eleições legislativas e aguarda que a comunidade internacional mobilize aquele valor.

O Programa das Nações Unidas de Apoio ao Desenvolvimento (PNUD) e o Governo da Guiné-Bissau assinaram em março o Projeto de Apoio ao Ciclos Eleitorais, para o período entre 2023 e 2025, no valor de 5,3 milhões de euros.

As eleições legislativas da Guiné-Bissau estão orçadas em 7,9 mil milhões de francos cfa (cerca de 12 milhões de euros), segundo o ministro das Finanças guineense, Ilídio Té.

O ministro assegurou terça-feira que as eleições vão realizar-se a 04 de junho e que a falta de algum financiamento "não é uma preocupação".

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, avisou na segunda-feira que não vai marcar outra data para a realização das eleições legislativas, que estiveram inicialmente previstas para dezembro de 2022.

Duas coligações e 22 partidos entregaram no Supremo Tribunal de Justiça candidaturas às eleições legislativas de 04 de junho na Guiné-Bissau, cuja campanha eleitoral deverá decorrer entre 13 de maio e 02 de junho.

O Supremo Tribunal de Justiça deverá divulgar as listas definitivas das candidaturas esta semana.