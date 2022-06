PR da Guiné-Bissau lamenta PAIGC fora do Governo, mas "há compromisso político de boa coabitação"

"É um Governo de iniciativa presidencial, mas fizemos questão de convidar todos os partidos políticos. Lamento que o PAIGC não esteja, mas há um compromisso político de boa coabitação", afirmou Umaro Sissoco Embaló, quando questionado sobre a ausência daquele partido do novo Governo.

O dirigente do PAIGC Manuel dos Santos afirmou que quinta-feira que o partido mantém a porta aberta ao diálogo, mas que a formação política precisa de realizar o seu congresso e ver retirada a medida de coação de proibição de saída do país imposta ao deputado e presidente do partido, Domingos Simões Pereira.

Questionado sobre a ausência na tomada de posse dos três ministros do PRS, que acabaram por ser exonerados imediatamente a seguir, o chefe de Estado afirmou ter existido um "arranjo" na quinta-feira ao final do dia com o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam.

"Pura e simplesmente uma concertação política", afirmou, por seu lado, o primeiro-ministro guineense, sem precisar mais pormenores.

Fonte do PRS contactada pela Lusa afirmou que as nomeações para o Governo não foram feitas como combinado entre o partido e a Presidência.

No Governo nomeado na quinta-feira pelo Presidente da República, o PRS tinha cinco ministros e cinco secretários Estados. Apenas aqueles três ministros não participaram na cerimónia de tomada de posse.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, nomeou quinta-feira 23 ministros e 12 secretários de Estado para o novo Governo do país, de iniciativa presidencial, após ter dissolvido em maio o parlamento e marcado legislativas para 18 de dezembro.

O novo Governo que hoje tomou posse é, tal como o anterior, constituído por elementos do PRS, do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) e pela Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), liderado pelo primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, que foi reconduzido no cargo.