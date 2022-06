PR da Guiné-Bissau lembra que país tem regras e que nenhum partido está acima do Estado

"O presidente do Madem não é colega do Presidente da República, isso é a primeira, e a segunda é que presidente do Madem, é como o presidente do PAIGC, do PRS ou de qualquer outro partido. A Guiné-Bissau tem regras e o Estado está acima dos partidos políticos", disse quando questionado pelos jornalistas sobre a sua relação com Braima Camará.

Umaro Sissoco Embaló sublinhou que não tem qualquer problema com os líderes dos partidos políticos do país e que "não há nenhum problema" com Braima Camará.

"O Presidente da República está acima dos partidos políticos", disse, recordando que é um dos fundadores do Madem-G15 e que "muitas pessoas" o apoiaram para ser eleito chefe de Estado.

O coordenador nacional do Madem-G15, segundo partido mais votado nas legislativas de 2019 e que faz parte da coligação no Governo, regressou sábado a Bissau, depois de 10 meses ausente do país.

Nas primeiras declarações à imprensa, após ter aterrado em Bissau, Braima Camará condenou todos os "atos subversivos" que ocorreram no país "nos últimos tempos", incluindo o ataque ao Palácio do Governo, ocorrido a 01 de fevereiro, que, disse "envergonhou todos os guineenses", bem como os ataques à imprensa e ao deputado Agnelo Regala.

Na segunda-feira, elementos do Ministério do Interior guineense desarmaram o corpo de segurança pessoal de Braima Camará.